Как зона комфорта погубила самую большую змею

Свято место пусто не бывает, поэтому вскоре после гибели последних динозавров головы подняли не только млекопитающие, но и новые гигантские рептилии. Среди них была змея титанобоа, жившая на территории современной Колубмии. Просуществовала она не слишком долго, всего несколько миллионов лет. А все потому, что привыкла к роскоши.

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Анаконда, объясни свою маленькость

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Десятая в мире по размерам угольная шахта Серрехон неподалеку от границы Колумбии с Венесуэлой в начале 2000-х открылась с новой стороны: здесь обнаружили множество окаменелостей. В том числе и растительных. Нашли даже те семейства, представители которых существуют до сих пор: мальвы, пальмы, ароидные (к ним относится и комнатный спатифиллум). Историю всего сегодняшнего растительного разнообразия, таким образом, можно проследить до раннего кайнозоя около 60 млн лет назад. Где много продуцентов-растений, там найдутся и животные, питающиеся производимой ими биомассой. Во влажных тропических лесах Серрехон когда-то жили и гигантские черепахи, и крокодилы, и героиня нашего выпуска титанобоа.

Впервые змею обнаружили совсем недавно, в 2009 году. Правда, не всю, а лишь ее позвонок и другие фрагменты скелета. Они принадлежали 30 разным особям. Позвонок явно был змеиным, причем рептилия была огромной, общее их количество у нее оценивается в 250 штук. Аналогичный позвонок анаконды можно спокойно разместить в спинномозговом канале титанобоа. И это при том, что анаконда, самая крупная из современных змей, достигает в длину шести метров. Как и титанобоа, она относится подсемейству удавов (Boidae). Отсюда и взялось имя гигантской змеи: титан-боа (Titanoboa). А видовое имя Cerrejonensis змея получила по названию формации, где нашли окаменелости. Учитывая сходство с анакондой, именно ее взяли за референс, который позволил определить размеры и вес титанобоа. Изначально длину вымершей змеи оценили в 12,82 ± 2,18 м. А в 2013 году нашли более-менее хорошо сохранившиеся фрагменты черепа титанобоа, и гигантская рептилия «выросла» до 14,3 м ± 1,28 м. Это примерно длина тираннозавра. Судя по тому, что таких особей титанобоа нашли десятки, этот размер был вполне средним. Весить она должна была от 652 до 1819 кг, но в среднем — чуть больше тонны, совсем как взрослый жираф. Это делает ее не только самой крупной змеей всех времен, но и крупнейшим сухопутным позвоночным.

Охота и рыбалка

Из-за ее размеров и сходства с анакондой сначала биологи решили, что титанобоа и охотилась на крупную добычу. Например, на живших в той же экосистеме крокодиломорфов. Но более детальное изучение ее зубов показало, что титанобоа питалась рыбой. Множество не особо прочных небных и боковых зубов могли служить удержанию скользких, но мягких рыб. Причем анатомия неба и зубов уникальна для существующих сегодня рыбоядных удавов.

Тепличные условия

Титанобоа не была одинока в своем гигантизме. В тех же лесах, где жила она, обитали огромные черепахи и крокодилы. Что же заставило их всех собраться здесь? И как они вообще достигли таких размеров? В отличие от динозавров, большинство которых, вероятно, были теплокровными, температура тел всех змей зависит от температуры окружающей среды. От этого же напрямую зависит и интенсивность их метаболизма. А она, в свою очередь, определяет размер рептилии. Чтобы вырасти до 14 метров, правда, должно быть достаточно еды. Зная условия, которые необходимы современным змеям, рассчитали и комфортную для титанобоа температуру: не меньше 30 °C, а лучше — 34 °C. Другая методика основана на содержании изотопов кислорода в раковинах фораминифер. Она показывает чуть меньшие температуры, 25-31 °C.

Независимо от подхода, сегодняшние тропические леса были бы слишком холодны для титанобоа. Впрочем, применение первой методики к современным варанам показало, что они могли бы быть значительно крупнее. Однако они такие, какие есть, поэтому росту титанобоа и других рептилий раннего кайнозоя могло поспособствовать что-то еще. Например, отсутствие конкуренции с другими крупными хищниками. Сегодняшних варанов сильно ограничивают хищные млекопитающие. Но следов зверей в Серрехон не нашли. Возможно, местные болотистые условия, напоминающие дельту Миссисипи или парк Эверглейдс, им категорически не подходили. Зато современные родственницы титанобоа, анаконды, до сих пор живут в похожих местах вблизи воды. Оно и понятно, ведь на суше таким огромным змеям ползать и охотиться было бы весьма неудобно.