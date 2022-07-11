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2 часа назад

Крапивное Заговенье: что нельзя делать 11 июля

Мира Маркина

11 июля православные верующие чтят память Преподобного Павла Коринфского, а в народном календаре этот день прозвали Крапивным Заговеньем.

Крапивное Заговенье: что нельзя делать 11 июля
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Предки были убеждены, что именно в этот день крапива обладает особенной чудодейственной силой, потому добавляли ее практически во все блюда – варили крапивные щи, добавляли в напитки, салаты и вторые блюда. Помимо этого с крапивой умывались, убирались, вешали ее ветки над входной дверью - считалось, что это принесет в дом удачу и убережет от зла.

А уж если эту траву еще и заговорить правильно, то она и вовсе способна вернуть или продлить молодость и исцелить множество болезней.

11 июля запрещалось делать стрижки - это могло принести вред здоровью. Также не стоило в этот день жениться - семья просуществует недолго и счастья в таком браке не будет.

В Павлов день необходимо было одеваться во что-то светлое – черный цвет в одежде способен был принести боль и слезы человеку на все лето.

Не занимали и не брали в этот день в долг деньги – предки верили, что в противном случае можно остаться нищим.

Погодные приметы

  • Кукушки перестали куковать в лесу – стоит ждать ранней и снежной зимы.
  • Влага на листьях клена говорит о том, что в ближайшие дни будет идти дождь.
  • Если ветер дует вихрем, лето обещает быть засушливым и долгим.
  • Если в водоемах и колодцах прибавляется вода - ожидаются дожди.
Истории,ПРЕДОК,
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