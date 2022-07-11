Невеста отменила свадьбу из-за цвета кожи лица жениха

В индийском городе Бхартана, штат Уттар-Прадеш, невеста отменила свадьбу из-за слишком темного цвета кожи жениха. Об этом сообщает Telangana Today.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Инцидент произошел в четверг, 7 июля, на свадьбе Ниеты и Рави Ядав. Сначала все шло по плану: согласно традиции, жених и невеста обменялись гирляндами и должны были перейти к самому бракосочетанию. Следующей частью стала саатфера — традиция, согласно которой невеста и жених семь раз обходят священный огонь и произносят клятвы.

На втором круге Ниета внезапно передумала выходить замуж и попросила остановить церемонию. Она сказала, что жених, пришедший на свадьбу, — не тот, с которым ее знакомили перед этим. Девушка добавила, что его цвет лица был слишком темным, не стала слушать уговоры родственников и покинула праздник.

Отец жениха подал заявление в полицию и потребовал, чтобы семья невесты вернула подаренные невесте драгоценности.