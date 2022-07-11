У гигантских креветок кембрийской эры нашли третий глаз

«Наличие третьего глаза у этого существа было для нас крайне неожиданным открытием. Это говорит о том, что обитатели морей кембрийской эры были еще более причудливыми, чем мы считали в прошлом. Также это указывает на то, что первые членистоногие существа обладали очень разнообразными органами зрения»,