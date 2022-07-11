У гигантских креветок кембрийской эры нашли третий глаз

Причудливые членистоногие времен кембрийской эры – аномалокарисы – обладали тремя глазами. К такому выводу пришли канадские ученые после изучения отпечатка мозга древнейшего хищника, обнаруженного в Британской Колумбии, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Королевского музея Онтарио.
«Наличие третьего глаза у этого существа было для нас крайне неожиданным открытием. Это говорит о том, что обитатели морей кембрийской эры были еще более причудливыми, чем мы считали в прошлом. Также это указывает на то, что первые членистоногие существа обладали очень разнообразными органами зрения»,
– приводятся слова куратора Королевского музея Онтарио в Торонто Жана-Бернара Карона.
По мнению ученых, два глаза помогали аномалокарисам искать добычу на дне, а третий, расположенный на макушке, по всей видимости, нужен был для защиты от более крупных конкурентов.
Карон и его коллеги уже много лет изучают флору и фауну кембрийской эпохи. Раскопки они ведут на территории западной провинции Канады – Британской Колумбии. Здесь залегают особые осадочные породы, так называемые сланцы Берджесс, внутри которых сохранились отпечатки мягких тканей тела первых животных Земли.
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