Почему да Винчи завещал после смерти провести 33 панихиды

Леонардо да Винчи в своем завещании настаивал, чтобы в ходе его похорон были отслужены три большие и тридцать малых панихид. "Рамблер" расскажет, зачем это было необходимо.

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Физические недуги Леонардо вынудили его передать работу над неоконченными произведениями своим помощникам под его руководством. Тем не менее он все еще мог рисовать, наброски этого периода включают дизайны костюмов и декораций, которые использовали для дворцовых торжеств.

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В возрасте 67 лет здоровье Леонардо стало совсем плохим. В течение нескольких месяцев он не вставал с постели, ударился в религию и раскаивался в том, что работал недостаточно.

Художник скончался на руках у короля, который пришел облегчить его страдания. Смерть живописца опечалила многих людей и вызвала огромный резонанс, так как он прославил искусство. Больше всего грустили соотечественники во Флоренции, так как да Винчи завещал не отдавать его прах родному городу.

Крупную часть нажитого он завещал бедным пациентам больниц Святого Лазаря в Амбуазе. Возможно, в этот момент он вспомнил о своей бедной матери-крестьянке.

Семи сводным братьям, что 400 золотых скуди в ценных бумагах, хранящиеся на счету Леонардо в банке при Санта-Мария Нуова во Флоренции принадлежат им. Им же Леонардо завещал и небольшой участок земли во Фьезоле. Все это Леонардо сделал, несмотря на то, что семья отказалась от него.

Своей служанке Матурине он завещал одежду «из хорошей черной ткани, отороченную кожей», шерстяное платье и два золотых дуката. Слуга Баттиста де Виланис получил мебель из особняка Клу, водный участок канала Сан-Кристофоро и половину сада на окраине Милана. Все это де Виланис получил в бессрочное владение за свою службу.

Вторая половина сада и дом, стоящий на ней и построенный Салаи, были оставлены Салаи и его семье, а также их наследникам в бессрочное пользование.

Помощник Леонардо, присоединившийся к художнику в 1507 году, получил по завещанию все книги, которые находились в распоряжении Леонардо, а также все инструменты, записи и эскизы.