Трасса 666: где находится «Шоссе Дьявола»

На длинной трассе A666, в названии которой присутствует «Число зверя», всегда происходила какая-то чертовщина. Что известно об этой дороге и почему водители стараются держаться от нее в стороне, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Flickr/EthelRedThePetrolHead Flickr/EthelRedThePetrolHead

«Шоссе Дьявола» — это главная дорога в Большой Манчестер и Ланкашир (Англия). По словам потерпевших, чаще всего причиной аварий на трассе А666 становятся призрачные тени, которые пугают водителей и заставляют резко сворачивать с дороги. Некоторые думают, что это духи рабочих и крестьян, погибших в местных шахтах. Но самым известным приведением «проклятой» трассы считается сгорбленная старушка, которая ловит «попутку» на обочине. Как только рядом с ней останавливается неосторожный водитель, она бросается к машине, будто бы пытаясь предупредить его о чем-то зловещем. Но стоит ей заметить страх на лице человека или услышать его крики о помощи, как она испаряется в воздухе.

В связи с высокой частотой ДТП (они в три раза выше, чем на других автомагистралях в районе) на трассе сделали скоростные ограничения (до 50 миль в час), установили камеры контроля скорости и защитное ограждение. В связи с введенными изменениями количество дорожных происшествий сократилось аж на 60%. Однако любители сверхъестественного продолжают верить, что аварии без вмешательства темных сил не обходятся.