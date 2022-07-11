На Байкале медведица с потомством вышла на многолюдный пляж

На пляже озера Байкал была замечена медведица с медвежатами. Животных сняли на видео отдыхающие. Об этом сообщает телеканал « Царьград ».

Медведица с тремя медвежатами пришла на городской пляж, который был забит людьми. Хищники искупались в пресном озере и ушли в кусты. На людей никакого внимания они не обратили.

Известно, что медведица с маленькими медвежата очень опасна и может атаковать в любой момент. Однако отдыхающих это не напугало и они, судя по кадрам из видео, подошли к хищникам чуть ли не вплотную.