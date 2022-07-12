Что нужно делать для денежного благополучия 12 июля

12 июля православные христиане чтут память апостолов Петра и Павла. Они были братьями и вели активную проповедническую деятельность, но за свою веру оба были казнены. В народе отмечается праздник, который называется Макушка лета. Именно с этого дня наши предки начинали отсчет времени до зимы.

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В этот праздник было принято рано вставать, чтобы застать первые лучи солнца. Однако ранний подъем нужен был не для того, чтобы успеть переделать все дела. В этот день нужно принимать дома гостей — чем больше их будет, тем лучше. Также в дом приглашали нищих и обездоленных и делились с ними пищей. Никому нельзя отказывать в помощи, иначе есть риск стать тем человеком, кому потребуется обращение к другим людям.

Главными блюдами на столе должны быть борщ и рыбные деликатесы. Считается, что если отведать все это 12 июля, то весь следующий год будет сытым и богатым. Однако при этом в Петров день нужно раздать все долги. Если вы не сможете этого сделать, то вас ждет нищета и еще большая потеря денег. Давать и брать деньги в долг тоже не стоит.

Также, как и во многие церковные праздники и дни почитания святых, запрещено ругаться и испытывать негативные эмоции. Не стоит загружать день тяжелым трудом и работой по дому, стоит провести его вместе с семьей.

Погодные приметы на 12 июля: