Почему зеркала и картины раньше вешали под углом

Во многих квартирах-музеях или на старых фотографиях можно заметить одну особенность, которая вызывает вопросы. Если присмотреться к стенам, то можно увидеть, что раньше зеркала и картины на стенах вешали под углом. О том, зачем так делали, — в материале “Рамблера”.

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Вопреки всеобщему мнению, эта традиция появилась не во времена СССР ,а в царской России. Такая привычка передалась по наследству, поэтому люди старшего поколения до сих пор вешают так картины и зеркала. Подобное до сих пор можно наблюдать в домах в деревнях и селах.

Предмет роскоши

Еще до революции зеркало считалось предметом роскоши из-за того, что его производство не было налажено, и стоило это очень дорого. Зеркала могли позволить себе не все, и если в доме оно было, считалось ценным предметом, который передавали по наследству.

Чтобы зеркало не задели и оно не разбилось, его старались повесить как можно выше. В доме, где живет несколько поколений семьи, всегда было много людей, и риск того, что кто-то толкнет зеркало или разобьет его локтем, был довольно высок. Именно поэтому зеркала старались вешать как можно выше. Однако появлялась другая проблема — в него невозможно было смотреться. Тогда был найден выход, и зеркало вешали под углом. Поэтому наши предки не имели такой роскоши, они не могли посмотреть на себя на уровне своих же глаз, а видели только сверху.

За что так с картинами

Картины и фотографии тоже вешали под углом наряду с зеркалами, но они уже были не такими хрупкими, поэтому появляется аналогичный вопрос про картины. Дело в том, что многие искусствоведы уверены, что картины лучше вешать под углом, чтобы их можно было лучше рассмотреть. Так, на нее не падают блики света, поэтому видно все детали, которые хотел обозначить художник.