Участница известного мема с котом рассказала историю его появления

Издание Buzzfeed выложило интервью с актрисой Тейлор Армстронг, ставшую знаменитой благодаря мему, в котором она с другой женщиной кричит на кота, сидящего за столом.

Фото: BuzzFeedVideo/YouTube BuzzFeedVideo/YouTube

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По словам девушки, сцена была взята из реалити-шоу «Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз», в которой Армстронг была одной из главных героинь. Беверли-Хиллз — гламурное место, но везде есть место конфликту. У Армстронг были тяжелые отношения с ее мужем, он регулярно применял к ней насилие. Но об этом знали лишь несколько человек, так как девушка боялась, что ситуация дома станет хуже/

Но однажды другая звезда реалити-шоу Камилла рассказала об отношениях Тейлор с мужем прямо в телеэфире. Это очень испугало и разозлило актрису.

«Я ей хотела сказать, что ты не понимаешь, какую вещь для меня ты сделала, и какие теперь могут быть последствия из-за того, что ты решила на публику об этом сказать», — сообщила Армстронг о том моменте, фотография которого позже стала мемом.

Сцена была снята в 2011 году, однако мем появился восемь лет спустя.

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Несмотря на то, что мем отсылает к травматичному периоду в ее жизни, Армстронг сообщила, что это в прошлом. Сейчас в ее жизни все хорошо, а мем ее и правда рассмешил. Так как в шоу кота не было.