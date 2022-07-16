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3 часа назад

Зачем советские разведчики кувыркались перед выходом на задание: видео

Катерина Саломе

Разведчикам с особой скрупулезностью необходимо было соблюдать осторожность. Именно поэтому у них довольно быстро появились разнообразные ритуалы, которые помогали им проверить все мелочи.

Так, перед выходом на задание советские солдаты прыгали и кувыркались по земле. Это делалось с целью услышать посторонний шум при движении, найти источник и устранить его, пока есть безопасная возможность. Подробнее в ролике, опубликованном в TikTok-аккаунте канала @passkajet.

Смотрите также видео о том, зачем в СССР в холодильник клали газету.

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