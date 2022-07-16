Разведчикам с особой скрупулезностью необходимо было соблюдать осторожность. Именно поэтому у них довольно быстро появились разнообразные ритуалы, которые помогали им проверить все мелочи.

Так, перед выходом на задание советские солдаты прыгали и кувыркались по земле. Это делалось с целью услышать посторонний шум при движении, найти источник и устранить его, пока есть безопасная возможность. Подробнее в ролике, опубликованном в TikTok-аккаунте канала @passkajet.