Что нельзя делать 13 июля в праздник Собора 12 апостолов

13 июля в Русской церкви празднуется Собор 12 апостолов. Это церковное торжество, которое совершается на следующий день после праздника святых первоверховных апостолов Петра и Павла, является одним из самых древних христианских праздников. Подробнее о Соборе 12 апостолов и о том, как нужно вести себя в этот день – в материале "Рамблера".

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Данное праздничное событие появилось еще в IV веке. В этот день верующие традиционно вспоминают двенадцать учеников Христа, которые все время были с ними, разделяли его радости и страдания, а после его смерти наставляли людей на путь истинный. Двенадцатым апостолом вместо Иуды был выбран Матфей.

В день Собора 12 апостолов принято молиться апостолам. Делать это можно как в храме, так и дома.

Что нужно делать 13 июля

В народном календаре 13 июля считается Макушкой лета. Наши предки верили, что в этот день приходит настоящая жара. 13 июля крестьяне, как правило, надевали свою лучшую одежду и шли на покос, а после работ устраивали гулянья до поздней ночи.

В современном мире в этот день принято просить прощения и самим прощать – забывать обиды и мириться с недоброжелателями.

Кроме того, 13 июля нужно съесть несколько яиц, сваренных вкрутую и выкрашенных в желтый цвет. Они являются символом счастья, Солнца и жизни.

Этот день благоприятен для ухода за цветами и животными. Кроме того, сегодня важно позаботиться о себе – можно отправиться к косметологу или устроить день спа-процедур.

Что нельзя делать 13 июля

В этот день земля отдыхает, поэтому, согласно приметам, работать в огороде сегодня не стоит.

Кроме того, нельзя употреблять спиртные напитки, есть яичницу и весь день сидеть дома. Отправляясь на улицу, важно взять с собой оберег.