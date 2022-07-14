Девушка помогла покрасить подвал и стала подозреваемой

Девушка с ником dot_got_lost рассказала на Reddit о том, как стала подозреваемой в уголовном деле после того, как помогла соседу покрасить подвал. По словам пользовательницы, во время работы она заметила на стене следы крови, но не придала этому значения. Позже полиция выяснила, что подвал был местом преступления, и обвинила ее в соучастии.

Автор поста сообщила, что недавно сосед нанял ее покрасить стены подвала его дома. Подвал был запечатан, сосед объяснил это тем, что недавно проводил там ремонт. Во время работы девушка обнаружила похожие на кровь следы на одной из стен. Однако она не придала этому значения и просто закрасила это место.

Со слов девушки, затем сосед пригласил ее семью пойти в поход. Там он рассказал жуткую историю о бывшем заключенном в бегах. Внезапно посреди ночи во время похода сосед пропал.

«Мы обратились в экстренные службы, но никто не мог найти пропавшего туриста», — написала пользовательница.

Поиском мужчины занялись полицейские. Они обыскали дом соседа девушки и обнаружили, что в подвале, который она недавно красила, было совершено преступление. Там же были обнаружены следы человеческих останков.