Зачем в советских квартирах окно из ванной на кухню

Советские квартиры хранили в себе множество тайн и загадок. Но, пожалуй, чаще всего люди задавались вопросом – зачем в этих квартирах были окна из ванны в кухню? "Рамблер" нашел ответ на этот вопрос.

Фото: Кадр из фильма "Москва слезам не верит" Кадр из фильма "Москва слезам не верит"

Согласно распространенному мифу, это небольшое окно в хрущевках создавали на случай взрыва бытового газа. Сторонники этой теории утверждали, что в данном случае мощная взрывная волна пройдет через окно, и стена не пострадает. Однако, по словам специалистов, отверстие в стене едва ли поможет: взрыв все равно уничтожит перегородку.

На самом деле объяснение оказалось куда более очевидным. Окно из кухни в ванну необходимо для экономии электричества. Днем это окно позволяло не включать свет во время банных процедур.

Помимо этого, темные влажные помещения были идеальной средой для палочки Коха, которая вызывала туберкулез. При помощи "светлой" планировки власти пытались бороться с эпидемией этой болезни.

Но и это еще не все. По некоторым данным окно в ванной должно было помочь при несчастных случаях. Если человеку вдруг стало плохо в запертой ванной комнате, вам не придется выламывать дверь – достаточно влезть через окно.