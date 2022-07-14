Почему турецкие султаны женились на русских девушках

Немногие знают об этом, но во времена Османской империи султаны преимущественно женились на иностранках, и именно они рожали для них наследников. Многие из этих женщин были русскими. Но почему султаны отказывались брать в жены своих соотечественниц? Выяснял "Рамблер".

Фото: Кадр из сериала "Великолепный век" Кадр из сериала "Великолепный век"

Фактически османские правители никогда не заключали официальных браков. Они лишь жили с многочисленными наложницами, которые и становились матерями их детей. Что интересно, в исторических сводках зафиксировано всего два случая, когда наследников рожали турецкие женщины: от турчанок появились на свет Осман I (1258-1326) и и его сын Орхан I (1324-1362).

Остальных детей рожали иностранки, которым со временем приходилось принимать мусульманство.

Большинство иностранок в гаремах были гречанками, грузинками, болгарками и русскими. Еще в юном возрасте девушек привозили в Османскую империю и начинали воспитывать для дальнейшей "службы" правителю. Будущих наложниц учили грамоте, музыке и другим искусствам. Чаще всего девушки были христианками, потому что мусульманкам запрещалось вступать в интимную связь до брака, а выйти замуж за султана было практически невозможно.

Но это не единственная причина, почему турецкие мужчины избегали местных женщин. Считается, что султаны не хотели связываться с их семьями. Рабыни-иностранки должны были забыть о своей жизни до султана – в том числе и о своей родне. А вот с турецкими женами все было сложнее. Султану пришлось бы не только общаться с близкими турчанки, но также раздавать ее родне титулы и богатства.