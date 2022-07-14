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2 часа назад

Приметы: что нельзя делать 14 июля в праздник Кузьмы и Демьяна

Мира Маркина

14 июля в народе отмечается праздник Кузьмы и Демьяна, также известный как Летние Кузьминки. Праздник сопровождают приметы и поверья, которые помогают предсказать, какую погоду и какой урожай следует ожидать в ближайшем будущем. Подробнее о том, что нужно делать в этот день, а что нельзя – в материале "Рамблера".

Что нельзя делать 14 июля в праздник Кузьмы и Демьяна
Фото: unsplashunsplash

Что нельзя делать

В день Кузьмы и Демьяна под запретом находятся большие траты. Если вы планировали совершить крупную покупку, отложите ее до лучших времен.

Мужчинам не стоит предлагать в этот день руку и сердце своей возлюбленной. Считается, что после свадьбы такие отношения могут сильно измениться в худшую сторону.

14 июля нельзя выказывать недовольство, зависть и в целом проявлять негатив – эти эмоции могут привлечь неудачи в жизнь.

Женщинам нельзя сегодня много работать. Если приступить к труду пришлось, нужно разбавлять его качественным отдыхом. В противном случае, в дальнейшем появится уйма энергозатратных дел.

Приметы

Ветер, дующий с запада, сулит дожди.

Если месяц приобрел оранжевый оттенок, ветер усилится. А если "рога" месяца притупились, готовьтесь к ливням.

Звезды яркие, а утром набежали тучи – к сильной грозе.

Если услышите крики сороки, это к затяжному зною.

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