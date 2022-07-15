Мужчина нашел записку на парковке и вызвал споры

Пользователь Reddit поделился фотографией записки с требованием освободить якобы принадлежащее его соседу парковочное место. Содержание неожиданного послания, полученного от жильца дома, вызвало споры среди пользователей сети.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

«Сосед пытался лишить нас отведенного нам крытого парковочного места», — написал автор поста. К своему сообщению он прикрепил фотографию записки, которую нашел на своем автомобиле.

«Не могли бы вы прекратить парковаться на моем месте? Все свободные места доступны. В следующий раз вашу машину отбуксируют», — гласило послание.

Пользователь рассказал, что недавно переехал в этот жилой комплекс, но был уверен, что ставит автомобиль на месте, которое закреплено за его квартирой. Мужчина позвонил в офис комплекса, где ему подтвердили, что он паркуется на своем месте. Сотрудник офиса добавил, что сосед мог оставлять на нем машину, так как место некоторое время пустовало. Автора поста также заверили, что его машину не отбуксируют.

В итоге герой истории предположил, что в семье соседа было два автомобиля, один из которых оставляли на свободном месте.

«Мое подозрение, кажется, подтверждается, поскольку три недели спустя этот человек не припарковался ни в одном другом закрытом месте», — добавил пользователь.

Многих пользователей возмутило поведение соседа. «Повесьте на свою машину табличку: "Идите *****"», — предложил один из них. Многие юзеры посоветовали автору поста припарковать на один день в другом месте, а затем применить к соседу его же метод: когда он займет парковочное место, отбуксировать его автомобиль.