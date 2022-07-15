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2 часа назад

Подружка невесты отказалась идти на свадьбу из-за требования набрать вес

Lenta.ru

Анонимная пользовательница Reddit отказалась идти на свадьбу к подруге детства из-за ее требования набрать вес. Об этом она рассказала в посте, на который обратили внимание в Daily Mirror.

Подружка невесты отказалась идти на свадьбу из-за требования набрать вес
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Автор поста написала, что должна была стать подружкой невесты на свадьбе подруги и планировала принять участие в мероприятии. Однако подготовку к празднику омрачило требование невесты — она попросила подругу набрать вес перед церемонией. Женщина объяснила, что у нее диагностировали расстройство пищевого поведения, из-за которого она значительно похудела и теперь весит меньше нормы.

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«Я отказала ей, но она начала говорить, что я буду выглядеть странно, и настаивала на том, чтобы я рассмотрела такую возможность. Я готова была забыть об этом, если бы она перестала упорствовать, но она прислала мне план питания, который, по ее мнению, мог бы помочь мне набрать вес»,

— сказала женщина.

После того как автор поста окончательно отвергла предложение невесты, та расстроилась и поставила ультиматум: либо подруга полнеет, либо она не будет подружкой невесты. Женщина выбрала второй вариант. Она подчеркнула, что чувствует вину из-за своего решения и ощущает, что на нее давят.

Пользователи Reddit встали на сторону женщины и раскритиковали поведение невесты. Многие из них отметили в комментариях, что никто не должен заставлять другого человека делать то, что для него некомфортно, особенно если это касается его тела.

«Нужно не только отказаться от роли подружки невесты, но и вообще выкинуть ее из своей жизни. Этот человек тебе не друг. Она больше заботится о том, чтобы на ее свадьбе все выглядело идеальным, чем о твоем благополучии»,

— написал один из них.

«Она не имеет никакого права настаивать на том, чтобы ты изменила свое тело и стыдить тебя за то, как ты выглядишь»,

— отметил другой.

Ранее сообщалось, что невеста захотела отказать подруге в приглашении на свадьбу из-за ее яркой внешности. Получив приглашение стать подружкой невесты, женщина окрасила волосы в насыщенный бирюзовый оттенок, а невеста поинтересовалась, не собирается ли она смыть пигмент.

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