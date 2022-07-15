Почему в СССР строили именно девятиэтажки

Архитектура времен СССР, как правило, вызывает смешанные чувства. Одни ее критикуют, другие, напротив, восхищаются ей. Но однозначно одно: дома, построенные во времена Советского союза хранят в себе множество тайн и загадок.

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Так, многих интересует вопрос – почему в СССР строили так много 9-этажек? Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Массовое строительство жилых домов началось в 1950-х. Поначалу возводили пятиэтажки из соображений скорости: работая в три смены, бригады могли построить такое здание за две недели. Но очень скоро власти поняли, что лучше возводить девятиэтажки, ведь за счет увеличения этажей на одной и той же территории можно было поселить куда больше людей.

Почему же отдавали предпочтение именно девяти этажам? Все дело в бюджете. В девятиэтажных домах требовалось оборудовать всего одну кабину лифта для пассажиров. Но если этажей 10, нужно было устанавливать еще и грузовую.

И это еще не все: высота стандартной лестницы пожарной машины составляла 28 метров – этого было вполне достаточно, чтобы попасть на девятый этаж. Если же дом был выше, требовалось оборудовать незадымляемые лестничные клетки и шахты дымоудаления с системой искусственной вытяжки. Разумеется, все эти нюансы стоили немалых денег.