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1 час назад

Как кочегар во время ВОВ месяц выживал на необитаемом острове с медведями

Мира Маркина

25 августа 1942 года ознаменовалось очередной трагедией для СССР: команда ледокола "Александр Сибиряков" вступила в бой с фашистским крейсером Admiral Scheer неподалеку от острова Домашний в Карском море. Битва была заведомо проигрышная для советских солдат: почти все они погибли во время пожара на борту или были захвачены в плен.

Как кочегар во время ВОВ месяц выживал на необитаемом острове
Фото: unsplashunsplash

Однако кочегару Павлу Вавилову повезло больше. Ему удалось скрыться и выжить. Подробнее об этой истории – в материале "Рамблера".

Оказавшись за бортом, Вавилов смог забраться на уцелевший спасательный вельбот. Там он обнаружил небольшой запас продовольствия и необходимых для жизни предметов: спички, галеты, бочонок воды. Кроме того, Павел смог выловить из воды мешок отрубей и комплект теплой одежды. Он принял решение отправиться на лодке в сторону подававшего сигнал маяка и вскоре оказался на необитаемом острове Белуха.

Вавилов провел на острове чуть больше месяца – 34 дня. Кроме него, Белуху населяли только белые медведи. Чтобы не встречаться с дикими животными, Вавилов устроился на верхней площадке маяка, где питался похлебкой из отрубей и пил талую воду.

В какой-то момент запасы продовольствия были почти на исходе, но, к счастью Павла, именно тогда его заметила команда проплывающего мимо парохода "Сакко". Вскоре за Вавиловым прилетел гидросамолет, которым управлял знаменитый полярный летчик Иван Черевичный.

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