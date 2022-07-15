Берегиня: что нельзя делать 15 июля

Православная церковь сегодня отмечает день Честной Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. По преданиям, риза Божьей Матери была обретена в V веке. А в народном календаре 15 июля отмечено как праздник Берегини.

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Берегиня являлась великим божеством для славян. Они верили, что она является матерью духов и даров земли. Символом этого божества издавна считалась береза, оттого ее в этот день особенно наделяли волшебными и целительными свойствами.

Девушки на Руси всегда старались 15 июля сходить в лес и поклониться березе – они верили, что это действие принесет им счастье в любовных отношениях и рождение долгожданного ребенка.

Березу на Руси все стремились посадить поближе к своему дому – верили, что она оберегает дом и его жителей от зла.

В этот день запрещено было лениться и ругаться с кем бы то ни было, не стоило и планировать смену места жительства или временный переезд куда-то, считалось, что это принесет беды со здоровьем и деньгами.

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