Женщина из однополой пары добилась права стать второй мамой ребенка

В Великобритании две женщины выиграли в суде, доказав свое право быть оформленными в документах как мама и мама своего ребенка, сообщает Express.

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У Сары Осборн и Хелен Арнольд родился ребенок с помощью ЭКО в 2014 году. Согласно британским законам, они обе должны были быть оформлены как мама и мама. Однако при регистрации Саре Осборн отказали в просьбе вписать ее вторым родителем в сертификат о рождении, объяснив это тем, что родителями могут быть только мужчина и женщина.

Саре Осборн пришлось пройти через процедуру усыновления, чтобы стать официальным родителем ее ребенка. Женщины решили пойти в суд, чтобы отменить постановление об усыновление и аннулировать свидетельство о рождении. Судья посчитал, что права истцов были нарушены, поэтому удовлетворил их требования.

Теперь Сара Осборн официально значится мамой, а не усыновителем, как это было в течение восьми лет. Примечательно, что в 2018 году у пары с помощью ЭКО родился еще один ребенок, однако при регистрации у них не возникло проблем с записью обоих имен в свидетельство о его рождении.