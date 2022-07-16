Местный житель нашел в лесу на Урале редкий дорогой гриб

Екатеринбуржец нашел в лесу редкий гриб, за который сможет получить около 10 тысяч рублей. Об этом сообщает E1.RU.

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Мужчина заметил в лесу поганку, но все же решил взять гриб с собой. Выяснилось, что это ежовик коралловидный, такой вид грибов редко встречается в природе.

Чаще всего его можно заметить на поваленных деревьях и пнях. Считается, что он повышает иммунитет, снижает уровень тревожности и повышает выносливость.

Официально в России ежовик коралловидный срывать нельзя, так как он находится в Красной книге, за это можно получить штраф.