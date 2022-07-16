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1 час назад

Грязная свинья: правда ли, что свиньи такие нечистоплотные

Даша Краснова

Люди привыкли воспринимать свиней как очень нечистоплотных животных. Если кому-то сказали, что он выглядит как свинья, это принято считать за оскорбление. "Рамблер" выяснил, действительно ли у свиней существуют проблемы с гигиеной или это миф.

Грязная свинья: правда ли, что свиньи такие нечистоплотные
Фото: unsplashunsplash

В реальности свини барахтаются в грязи только лишь потому, что это лучший способ сохранить терморегуляцию организма. На теле кабанов расположено очень мало потовых желез, поэтому им приходится спасаться от перегрева. К тому же, грязная вода испаряется с кожи дольше, чем чистая.

Еще с помощью такого способа животное борется с паразитами, живущими на их коже. Как только грязь высыхает, она опадает вместе с вредными насекомыми. Грязевые ванны также защищают кожу кабанов от комаров.

Кстати, именно люди превратили свиней во всеядных грязнуль. Обычно они содержат животных в небольших свинарниках и плохо заботятся об уборке помещения. Поэтому свиньи, которых кормят на убой, часто питаются там, где испражняются.

Кабаны, живущие в дикой природе, едят в основном растительную пищу и очень избирательны в том, что употребляют. Однажды ученые решили провести эксперимент и дали животным в качестве лакомства кусочки яблока, испачканные в речном песке.

Но кабаны не стали есть грязные яблоки, а сначала понесли их к водоему, попытались их прополоскать с помощью собственных морд, и только потом съели. Так что антигигиена свиней — это один сплошной миф.

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