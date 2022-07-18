Женщина арендовала жилье и обнаружила пикантную находку

Блогерша по имени Дженни Брузо сняла видео о пикантной находке, на которую она наткнулась в арендованном c помощью сервиса Airbnb жилье. На ролик, опубликованный в TikTok и ставший популярным, обратило внимание DailyDot.

В ролике показано, что рядом с ее автомобилем стоит большое черное колесо со множеством ремней, похожее на предмет, используемый для БДСМ-практик. Брузо и ее спутница пошутили о том, для чего мог быть предназначен этот объект.

Видео блогерши собрало больше 400 тысяч лайков и три тысячи комментариев. «Хозяева просто хотят убедиться, что вы будете удовлетворены своим пребыванием», «Выглядит как прибор для забавной игры, только если игроки будут уважать определенные разумные границы», «Подскажите адрес размещения. Спрашиваю для друга», — пошутили пользователи в комментариях. Помимо того, многие юзеры обратили внимание на то, что на колесе заметны отпечатки человеческого силуэта. Некоторые из них также указали, что объект чем-то напоминает колесо, используемое для метания ножей в цирковых номерах.