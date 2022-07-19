Что нужно сделать для здоровья в Сысоев день 19 июля

19 июля отмечается народный праздник Сысоев день, который назван так в честь преподобного Сиссоя Великого. Он был монахом-отшельником, а потом получил дар чудотворения и помогал людям. В народе Сиссоя считали покровителем земледелия, поэтому в старину в этот день готовили погреба к первым урожаям.

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В народе верили, что 19 июля выпадает волшебная роса, которая избавляет от болезней. Поэтому, для того, чтобы человек был здоровым, ему нужно в этот день пройтись босиком по траве.

Что нельзя делать 19 июля

В Сиссоев день не стоит браться за новые дела — они не увенчаются успехом. Однако все-таки рекомендуется прислушиваться к интуиции.

Запрещено делать крупные покупки с серьезными тратами, так как они не оправдают вложенных денег. Техника сломается, а вещи будут лежать без дела.

Старайтесь избегать ссор с родными и друзьями. Если сегодня поругаться с кем-либо, то можно надолго разорвать отношения. Восстановить их будет трудно.

Не стоит спешить с какими-либо делами или вещами, иначе все, что вы задумали, не сбудется.

Погодные приметы на 19 июля