Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+24° в 
USD 56.56EUR 57.15
Войти в почту
4 часа назад

Что нужно сделать для здоровья в Сысоев день 19 июля

Мария Каткова

19 июля отмечается народный праздник Сысоев день, который назван так в честь преподобного Сиссоя Великого. Он был монахом-отшельником, а потом получил дар чудотворения и помогал людям. В народе Сиссоя считали покровителем земледелия, поэтому в старину в этот день готовили погреба к первым урожаям.

Что нужно сделать для здоровья в Сысоев день 19 июля
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

В народе верили, что 19 июля выпадает волшебная роса, которая избавляет от болезней. Поэтому, для того, чтобы человек был здоровым, ему нужно в этот день пройтись босиком по траве.

Что нельзя делать 19 июля

В Сиссоев день не стоит браться за новые дела — они не увенчаются успехом. Однако все-таки рекомендуется прислушиваться к интуиции.

Запрещено делать крупные покупки с серьезными тратами, так как они не оправдают вложенных денег. Техника сломается, а вещи будут лежать без дела.

Старайтесь избегать ссор с родными и друзьями. Если сегодня поругаться с кем-либо, то можно надолго разорвать отношения. Восстановить их будет трудно.

Не стоит спешить с какими-либо делами или вещами, иначе все, что вы задумали, не сбудется.

Погодные приметы на 19 июля

  • Если Луна ярко-белая, то будет холодно и без дождей
  • Если Луна зеленая, то ждите ливней
  • Пожелтевшие листья предупреждают о ранней осени и зиме
  • Желтые облака сигнализируют о надвигающемся дожде
Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители