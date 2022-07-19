Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+24° в 
USD 56.56EUR 57.15
Войти в почту
2 часа назад

Женщина случайно выбросила спрятанную в картонной коробке заначку мужа

Lenta.ru

Жительница Китая не знала о хранившейся в картонной коробке тайной заначке мужа и случайно сдала ее на переработку вместе с другим мусором. Об этом пишет Daily Mail.

Женщина выбросила спрятанную в коробке заначку мужа
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Мужчина не сообщил жене о том, что спрятал пачку денег в одной из пустых картонных коробок, хранившихся у них дома. В заначке было 10 тысяч юаней (84,5 тысячи рублей).

Старая коробка оказалась настолько удачным местом для хранения наличности, что жена китайца даже не подумала заглянуть внутрь, прежде чем выбросить ее. Женщина сдала коробку в центр переработки отходов вместе с прочим мусором и получила небольшое вознаграждения.

Узнав о том, что деньги исчезли, мужчина обратился в полицию. Ему пришлось не только сознаться семье в том, что он утаивал от них часть дохода, но и вместе с правоохранителями перерыть горы мусора в сорокоградусную жару. В конце концов заначку удалось отыскать.

Пользователей китайских соцсетей взволновала произошедшая драма. Они предположили, что жена китайца теперь захочет получить долю наличности. Другие отметили, что она может подать на развод из-за того, что муж скрывал от нее деньги.

Ранее сообщалось, что семья из шотландской деревни Рентон, графство Западный Данбартоншир, случайно выбросила денежные сбережения, которые их 80-летняя родственница хранила в банках из-под соусов. Двое рабочих согласились поискать банки, два часа копались в мусоре и вернули потерянные 20 тысяч фунтов (1,3 миллиона рублей).

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители