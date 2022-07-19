Женщина выбросила спрятанную в коробке заначку мужа

Жительница Китая не знала о хранившейся в картонной коробке тайной заначке мужа и случайно сдала ее на переработку вместе с другим мусором. Об этом пишет Daily Mail.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Мужчина не сообщил жене о том, что спрятал пачку денег в одной из пустых картонных коробок, хранившихся у них дома. В заначке было 10 тысяч юаней (84,5 тысячи рублей).

Старая коробка оказалась настолько удачным местом для хранения наличности, что жена китайца даже не подумала заглянуть внутрь, прежде чем выбросить ее. Женщина сдала коробку в центр переработки отходов вместе с прочим мусором и получила небольшое вознаграждения.

Узнав о том, что деньги исчезли, мужчина обратился в полицию. Ему пришлось не только сознаться семье в том, что он утаивал от них часть дохода, но и вместе с правоохранителями перерыть горы мусора в сорокоградусную жару. В конце концов заначку удалось отыскать.

Пользователей китайских соцсетей взволновала произошедшая драма. Они предположили, что жена китайца теперь захочет получить долю наличности. Другие отметили, что она может подать на развод из-за того, что муж скрывал от нее деньги.