Последняя морская катастрофа в СССР: как «волна-убийца» утопила траулер «Картли»

Крушение траулера «Картли» стало последнем морским ЧП в истории Советского Союза. Керченский морской рыболовный траулер «Картли» потерпел крушение у западного побережья Великобритании 18 декабря 1991 года, за неделю до распада СССР. В спасательной операции принимали участие береговая охрана и ВМС Соединенного Королевства. Из-за бурного водоворота событий, который происходил в стране порта приписки, об этой трагедии сейчас уже мало кто помнит, а ведь в ней погибли четверо советских гражданских моряков. Но ещё меньшее количество людей помнят, что причиной произошедшего стала волна-убийца - очень редкое природное явление, которое до сих пор слабо изучено.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Последний рейс

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“Картли” принадлежал к рыболовецким морозильным траулерам типа “Тропик”. Длиной под 80 метров и водоизмещением 3250 тонн, он мог спокойно ловить рыбу даже на просторах океана, чем и занимался. Это был практически плавучий завод. Как гласит справочник типовых судов рыболовного флота, корабли такого типа предназначались не только для ловли рыбы тралом, но и прямо на судне улов мог замораживаться или перерабатываться в рыбий жир, кормовую муку или техническую смазку.

В свой последний рейс “Картли” вышел 14 декабря 1991 года из британского порта Леруик, расположенного на Шотландских островах. 400 тонн мороженой рыбы нужно было доставить в Керчь через болгарский порт Бургас.

На борту находились 51 человек экипажа. В день отплытия погода была нормальная и ничто не предвещало беды. За несколько дней до отплытия они узнали по радио о том, что было подписано Беловежское соглашение. Неопределенность пугала и заставляла волноваться. Экипаж даже не беспокоила дурная примета - в порту забыли документы и пришлось возвращаться за ними.

Шторм, в который судно попало вечером 17 декабря, застал его неподалеку от шотландского острова Джига. Судно было готово к такому шторму - надо было только ставить корабль носом к волне, чтобы проходить их поперек. Однако это требовало постоянного управления и строгого дежурства. В полночь капитана Владимира Гайдука сменил на вахте второй штурман Олег Борисович Калядин и рулевой матрос Виктор Колодин.[С-BLOCK]

Волна-убийца

До конца вахты оставалось 15 минут, когда в 3.45 судно содрогнулось от страшного удара. Было похоже будто судно резко остановилось - это был удар волны-убийцы.

Как пишет в документальном повествовании причин гибели “Картли” историк Игорь Ракитин, эти природные явления до сих пор не до конца изучены. Бывалые моряки давно рассказывали истории про такие волны, официально впервые их зафиксировать и выяснить, что это волны нового типа, ученые смогли только в 1995 году. Причины их возникновения и точные способы отслеживания неизвестны до сих пор.

Специалисты предполагают, что волны-убийцы представляют собой так называемые блуждающие волны, которые обладают невероятной мощностью. В отличие от цунами они становятся выше не только на мелководье, но и в открытом море. Высота таких волн достигает 20-30 метров (иногда и больше). Встретившись с такой волной, судно с большой долей вероятностью потерпит крушение, ведь сила давления воды может достигать до 980 кПа или почти 10 атмосфер.

Свидетелем именно такой волны стал механик Сечин, который вышел на палубу выкинуть мусор. Спасло его то, что он находился по левому борту, а удар пришел сзади на правый. В итоге корабль весь оказался под водой, а Сечина не смыло за борт, потому что он успел схватиться за приваренную стойку на палубе и удержаться, пока море не схлынуло.

Удар пришелся ровно в центр и судно получило страшные повреждения. На правой части надстройки виднелась огромная пробоина в 15 квадратных метра и вмятина в 30 метров. С передней и задней частей судна сорвало фальшборта и все установленные там агрегаты, типа якорной лебедки, которые были прикручены толстыми стальными болтами.

Сразу после этого часть команды бросилась на шлюпочную палубу, где пыталась использовать спасательные плавсредства. Люди так паниковали, что в итоге 4 спасательных плота унесло в море, а ещё в два сели только 1 и 4 человека, хотя предусмотрены они на большее количество. Уже позже замерзших и потерявших всякую надежду их достали из воды спасатели.

Тем временем в машинном отделе механики, которые сразу после удара потеряли связь с рубкой, никуда не убегали - все свои силы они бросили на поддержание работы машины. Последнее указание с мостика, которое пришло в отсек - малый задний ход. Рули при этом заклинило из-за повреждений. Это и поддержка двигателя в рабочем состоянии спасло корабль на какое-то время - он продолжал идти малым ходом против волн (задом наперед), избегая опрокидывания. К этому времени 3-й штурман организовал остальных и судно начало бороться за жизнь.[С-BLOCK]

Спасение

Кто знает, что бы было, если бы мимо не проходил нефтеналивной танкер “DRUPA ”. С ними удалось связаться через обычную уоки токи рацию, которую использовали для общения на судне. Капитан танкера стал дрейфовать рядом и вызвал помощь.

В 5:20 на помощь траулеру с берега вылетели 6 спасательных вертолетов и самолет координации. В район направилось проходившее неподалеку судно ВМС Великобритании “Олма”.

Пока ободренный надеждой экипаж боролся за плавучесть судна, механики смогли до 6.00 поддерживать работу двигателей. Однако после этого их пришлось остановить, т.к из-за постоянной нагрузки мотор начал перегреваться и была велика вероятность пожара.

К счастью, к кораблю смогли подлететь вертолеты, которые начали эвакуировать людей. В это время танкер встал сбоку, прикрывая обездвиженный траулер своим корпусом. Ещё один вертолет снимал с воды спасающихся на плотах. К 10.30 операция по спасению была закончена, с "Картли" забрали всех, включая судового кота.

В результате трагедии из 51 члена экипажа погибли четверо: старпом Александр Нестеров - получил тяжелые ранения во время столкновения, скончался в госпитале от переохлаждения и травм, 2-й штурман Олег Колядин, рулевой Виктор Колодин - погибли прямо на мостике в момент удара волны и официант Нина Трошина - упала за борт при попытке сесть в плот.