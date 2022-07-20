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54 минуты назад

Россияне вспомнили первые магазины самообслуживания в Москве

Мослента

О первых в СССР магазинах самообслуживания, появившихся в Москве в середине прошлого века, вспомнили россияне в запрещенной в РФ соцсети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

Россияне вспомнили первые магазины самообслуживания в Москве
Фото: МослентаМослента

Автор поста рассказала, что один из таких магазинов принадлежал Московскому райпищеторгу и работал в столице в 1955 году. По ее словам, посетители, получив у швейцара корзинку, обходили торговый зал и брали с полок нужные товары.

Одна из пользовательниц в комментариях также сообщила, что ее дед был как раз директором одного из таких магазинов в 1956 году. «По рассказам взрослых, которые я подслушивала, помню, что ни одной минуты в торговом зале не проходило без дежурства самого деда или его заместительницы — громадной и суровой Елизаветы Петровны (причем дедушка был невысокий — но очень шустрый!). И уж сколько продуктов они вытаскивали из-под юбок и из-под передников всяких умельцев, желающих своровать продукты», — поделилась женщина с участниками группы.

Ранее москвичи вспомнили ассортимент советского магазина школьной формы.

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