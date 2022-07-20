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1 час назад

Большая часть Мирового океана может погибнуть из-за глобального потепления

Ferra.ru

Учёные из различных ведущих университетов проанализировали, как будут мигрировать организмы, живущие в Мировом океане в силу глобального потепления.

Большая часть Мирового океана может погибнуть
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Для этого специалисты сравнили темпы потепления океана и составили карты миграции экосистем с высоким разнообразием видов. Выводы оказались неутешительными: по данным исследователей, опасности вымирания из-за неприспособленности к большим изменениям температуры подвержены организмы, проживающие на 70% территории Мирового океана.

Согласно составленным картам, растения и животные будут вынуждены перемещаться из проблемных районов на большие расстояния, далеко за переделы тех мест, где они эволюционировали и адаптировались.

Особенно большая опасность для кораллов, образующих рифы, благодаря которым в этих местах проживают миллионы различных организмов. Также это места обитания ламантинов.

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