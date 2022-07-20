День Казанской иконы Божией Матери: дата, история и суть праздника

Казанская икона Божией Матери — одна из самых почитаемых в России. В ее честь отмечают два праздника, которые в народе называются Казанская летняя и Казанская осенняя и приходятся на 21 июля и 4 ноября. «Рамблер» рассказывает, как в России оказалась эта икона, кому явилась и почему стала одной из главных святынь.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Явление иконы во граде Казани

Видео дня

В июне 1579 года страшный пожар уничтожил половину Казанского кремля и нанес серьезные повреждения городским постройкам. Горожане начали восстанавливать город, заново отстраивая свои дома, в том числе и стрелец Даниил Онучин. Его дочери, девятилетней Матроне, во сне явилась Богородица и показала место, где находится ее образ. Девочка рассказала взрослым, ей не сразу поверили, но девочка не сдавалась. Дева Мария приснилась ей трижды, и Матроне наконец поверили. Вместе с мамой они пошли на пепелище и откопали икону, которая оказалась на глубине одного метра.

wikipedia.org

Позже, по указу Ивана Грозного, на этом месте будет построен Богородицкий девичий монастырь, а Матрона станет одной из первых монахинь, которая примет имя Мавра. В 1768 году Екатерина Великая повелела украсить оклад иконы своей бриллиантовой короной.

Уже в XIX веке не было полной уверенности, что в казанском монастыре хранился тот самый оригинал. Но большинство историков склоняются к тому, что все это время образ был на своем месте.

В 1904 году Казанскую икону Божией матери и образ Спасителя в драгоценных ризах были украдены из монастыря, а кроме икон, пропали деньги из свечных ящиков. Преступников быстро нашли, имя оказались Варфоломей Чайкин и несколько его сообщников. В краже он не признался, но в его доме нашли следы того, что иконы здесь все же побывали и были сожжены. Ходили разные версии, по одной из них икона была продана старообрядцам. Тем не менее за свое преступление незадачливый крестьянин получил 12 лет каторги, а в 1916 году умер в Шлиссельбургской крепости.

Монахини, жившие тогда в монастыре, полагали, что украден был список, а не сама икона. Многие считали, что игуменья монастыря на ночь в окладе оставляла копию вместо оригинала. Также существовала версия, что икона оказалась в храме Ярославских Чудотворцев на Арском кладбище в Казани. Но в 2022 году анализ показал, что она относится к второй половине XVIII века и никак не

может быть той самой.

Почему в России так любят Казанскую икону Божией Матери

После обретения иконы ее список был отправлен в Москву — царю Ивану Грозному, а оригинал оставался в Казани. Это было также указано в «Повести и чудесах Пречистых Богородицы, честнаго и славнаго Ея явления образа, иже в Казани», автором которой стал казанский митрополит Гермоген. Именно к образу Казанской Божией Матери было принято обращаться в самые трудные минуты. Считается, то благодаря иконе смогли прозреть двое слепых, которые оказались рядом в тот момент, когда икону переносили с места явления в храм.

wikipedia.org

Второй праздник в честь иконы появился после освобождения России от польских интервентов и окончания Смутного времени. Казанское ополчение отправилось в Москву на помощь войскам Трубецкого и Заруцкого, взяв с собой список Казанской иконы. Но казаки встретили образ не слишком почтительно. Ополченцы сумели отбить только Новодевичий монастырь, там икона хранилась до начала зимы 1611-1612 года. Казанская дружина тронулась в обратный путь с иконой, но весной они присоединились ко второму народному ополчению под предводительством князей Минина и Пожарского. В октябре они отбили Китай-город, а затем поляки оставили Кремль.

Царь Алексей Михайлович повелел установить 4 ноября официальным государственным праздником в честь Казанской иконы Божией Матери. В ту ночь у него родился наследник престола — царевич Дмитрий.

Приметы

В этот день также отмечается Прокопий Жнец, поэтому все приметы связаны с жатвой. Чтобы собрать хороший урожай, нужно было связать первый сноп и сказать: «Стань, мой сноп, на тысячу коп!». А осенью этот сноп использовался для того, чтобы ритуально выгнать из дома мух, клопов и тараканов. На поле с собой брали яйца, хлеб и соль, чтобы пообедать прямо на жнивье, после того как будут собраны первые девять снопов. В Вологде жницы подпоясывались колосьями и приговаривали: «Как былинка гнется и не ломится, так бы у рабы Божией (имярек) спинка гнулася и не ломалася и не уставала. Во веки веков, аминь!». В Белоруссии в этот день было принято отдыхать, а на Украине первый сноп ставили под образа в красный угол или в амбар, потом зерно с этого снопа освящали в церкви и смешивали с семенами на следующий год. В Сербии в этот день начинали собирать мед.

Что нельзя делать 21 июля

В этот день нельзя было ничего делать в открытых водоемах: стирать, полоскать, мыть и даже купаться — все это было под запретом.

Не советовали в тот день отправляться в любые путешествия, дорога могла быть неудачной. Зато можно было заниматься своими делами, при этом нужно было стараться выполнить как можно больше дел, чтобы привлечь удачу на свою сторону и добиться успехов во всем. При этом начинать новое не рекомендовалось, иначе задуманное могло не воплотиться в жизнь.