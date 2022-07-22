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1 час назад

Мужчина дважды за 15 лет сорвал джекпот благодаря одним и тем же числам

Lenta.ru

Житель американского штата Мичиган дважды за 15 лет сорвал джекпот, используя при игре в лотерею одни и те же числа. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Мужчина дважды сорвал джекпот благодаря одинаковым числам
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В 2007 году мужчина, которому сейчас 59 лет, выиграл 250 тысяч долларов (13,7 миллиона рублей). С тех пор он всегда вписывал в лотерейные билеты тот же набор чисел, который принес победу в первый раз.

Недавно счастливые числа помогли ему сорвать джекпот второй раз . Выигрыш составил 339,7 тысячи долларов (18,7 миллиона рублей).

«На следующее утро после розыгрыша я проверил выпавшие числа и моментально узнал их. Я сразу разбудил жену и сообщил ей хорошие новости. Мы оба не могли поверить в это»,

— рассказал победитель.

Американец отметил, что потратит часть полученных денег на путешествие, а остаток отложит на пенсию.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Хьяттсвилль, штат Мэриленд, трижды воспользовалось одним и тем же набором чисел при игре на тотализаторе и дважды сорвала джекпот. Победительница рассказала, что они с мужем в настоящее время ищут новый дом.

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