В народе 24 июля называется днем Ольги Страдницы. Православные в эту дату почитают святую равноапостольную Ольгу, во многом благодаря которой на Руси была принята православная вера. Что нельзя делать 24 июля, согласно приметам, рассказываем в материале "Рамблера".

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В старину считалось, что в этот день ни в коем случае нельзя есть больше положенного и переедать. Если человек будет употреблять в пищу простую еду в небольших количествах, его ожидает благополучие. Переедание чревато финансовыми проблемами. Согласно приметам, чревоугодничество приведет к резкому падению доходов.

24 июля нельзя делать домашнюю работу. Например, убираться, стирать или гладить. Наши предки верили, что шум и суета разозлят домового, который в этот день отдыхает. Также нельзя ходить в баню, чтобы не потревожить Банника, и что-либо одалживать, иначе ждите проблем в хозяйстве.

Еще один интересный запрет: в день Ольги Страдалицы нельзя, чтобы в гостях за столом сидело 24 человека. Должно быть либо больше, либо меньше. Раньше считалось, что, если в доме будет ровно 24 гостя, один из них скоро погибнет.