Простая задача по математике, которую не решат 9 из 10 взрослых

Простой пример по математике со скобками, с которым справится любой школьник, озадачил пользователей социальных сетей и разделил их на несколько лагерей. Люди по-разному трактовали правила примера, поэтому и получали разные ответы. Сначала показалось, что правильных вариантов несколько, но покопавшись в первоисточниках, математики пришли к выводу, что решение одно. Попробуйте и вы проверить свои знания решить головоломку для учеников младшей школы. Ответ ищите в конце материала «Рамблера».