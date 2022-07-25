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3 часа назад

Простая задача по математике, которую не решат 9 из 10 взрослых

Мира Маркина

Простой пример по математике со скобками, с которым справится любой школьник, озадачил пользователей социальных сетей и разделил их на несколько лагерей. Люди по-разному трактовали правила примера, поэтому и получали разные ответы. Сначала показалось, что правильных вариантов несколько, но покопавшись в первоисточниках, математики пришли к выводу, что решение одно. Попробуйте и вы проверить свои знания решить головоломку для учеников младшей школы. Ответ ищите в конце материала «Рамблера».

Простая задача по математике, которую не решат 9 из 10 взрослых
Фото: Кадр из фильма "Умница Уилл Хантинг"Кадр из фильма "Умница Уилл Хантинг"

Вот пример, который поставил в тупик большинство взрослых, пытавшихся его решить.

Рамблер

Самые популярные ответы: 1, 32 и 64. Но только один из них верный.

Решение примера выглядит так: сначала решаем то, что в скобках, затем поднимаем знак умножения между множителем и скобкой, далее выполняем все действия по порядку и получаем правильный ответ. 32/4×(4+4) = 32/4×8 = 8×8 = 64

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