Мужчина едва не погиб из-за рыбьей косточки

Житель Волгограда, 66-летний рыбак, поступил в местную больницу с острой болью в животе. Обратиться за помощью мужчине пришлось после ужина, приготовленного из свежего улова, сообщает “Волгоградская правда”.

Клиническая картина, которую наблюдали врачи ВОКБ № 3, была похожа на воспаление аппендикса. Однако совсем скоро выяснилось, что причиной острой боли стала рыбья кость около трех с половиной сантиметров длиной. Она перфорировала стенку желудка пострадавшего, тем самым поставив под угрозу его жизнь. Но хирурги вовремя обнаружили проблему, провели операцию и спустя неделю рыбака выписали домой.

По словам медиков, около 70% случаев перфорации кишечника связано со случайным употреблением в пищу костей рыб.