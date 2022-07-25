Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+26° в 
USD 57.39EUR 57.76
Войти в почту
3 часа назад

Мужчина едва не погиб из-за рыбьей косточки

Мира Маркина

Житель Волгограда, 66-летний рыбак, поступил в местную больницу с острой болью в животе. Обратиться за помощью мужчине пришлось после ужина, приготовленного из свежего улова, сообщает “Волгоградская правда”.

Мужчина едва не погиб из-за рыбьей косточки
Фото: flickr.comflickr.com

Клиническая картина, которую наблюдали врачи ВОКБ № 3, была похожа на воспаление аппендикса. Однако совсем скоро выяснилось, что причиной острой боли стала рыбья кость около трех с половиной сантиметров длиной. Она перфорировала стенку желудка пострадавшего, тем самым поставив под угрозу его жизнь. Но хирурги вовремя обнаружили проблему, провели операцию и спустя неделю рыбака выписали домой.

По словам медиков, около 70% случаев перфорации кишечника связано со случайным употреблением в пищу костей рыб.

Ранее “Рамблер” рассказывал о том, как нужно спасать утопающих.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители