Семья обнаружила в могиле отца чужой гроб с останками

Семья из британского города Исингтон, графство Дарем, обнаружила в могиле умершего 17 лет назад отца останки неизвестной женщины. Об этом сообщает Daily Mail.

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Перед смертью 79-летняя Хильда Белл попросила, чтобы ее похоронили возле мужа — Томаса, — скончавшегося в 2005 году. Ее дети, 58-летний Том, 59-летняя Дениз и 53-летняя Дебра, надеялись выполнить просьбу матери, но столкнулись с непредвиденной трудностью: в могиле их отца оказался чужой гроб. Кому принадлежат эти останки и где на самом деле похоронен мужчина, никто не знает.

Сын умершей Том Белл заявил, что потеря матери была для него и его сестер трагедией, но еще невыносимее известие о том, что могила отца, на которую они ходили 17 лет, на самом деле ему не принадлежала.

Копщики, которые обслуживают церковь и кладбище от имени Даремской епархии, с тех пор в поисках потерянного гроба раскопали шесть могил, но безрезультатно. Семья нашла безымянную могилу в двух метрах от того места, где мог быть погребен их отец, и ждет разрешения на эксгумацию.