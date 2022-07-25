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1 час назад

Семья обнаружила в могиле отца чужой гроб с останками неизвестной женщины

Lenta.ru

Семья из британского города Исингтон, графство Дарем, обнаружила в могиле умершего 17 лет назад отца останки неизвестной женщины. Об этом сообщает Daily Mail.

Семья обнаружила в могиле отца чужой гроб с останками
Фото: Лента.руЛента.ру

Перед смертью 79-летняя Хильда Белл попросила, чтобы ее похоронили возле мужа — Томаса, — скончавшегося в 2005 году. Ее дети, 58-летний Том, 59-летняя Дениз и 53-летняя Дебра, надеялись выполнить просьбу матери, но столкнулись с непредвиденной трудностью: в могиле их отца оказался чужой гроб. Кому принадлежат эти останки и где на самом деле похоронен мужчина, никто не знает.

Сын умершей Том Белл заявил, что потеря матери была для него и его сестер трагедией, но еще невыносимее известие о том, что могила отца, на которую они ходили 17 лет, на самом деле ему не принадлежала.

Копщики, которые обслуживают церковь и кладбище от имени Даремской епархии, с тех пор в поисках потерянного гроба раскопали шесть могил, но безрезультатно. Семья нашла безымянную могилу в двух метрах от того места, где мог быть погребен их отец, и ждет разрешения на эксгумацию.

Ранее сообщалось, что в Великобритании вдова, которая 27 лет оплакивала мужа у чужой могилы, узнала, что его прах тайно захоронила свекровь в другом месте. Свекровь развеяла прах в саду и объяснила этот поступок тем, что ее супруг боялся темноты и страдал клаустрофобией.

Истории,Том Белл,
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