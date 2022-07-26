Какое животное лучше всего завести пенсионеру

Люди в пожилом возрасте часто остаются в одиночестве и начинают задумываться о том, чтобы завести себе четвероногого друга. О том какого животного стоит завести, «ФедералПресс» рассказал президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Нужна собака, потому что собака считает человека богом. Кошка считает богом себя, может резко общаться. Может быть неконтактная порода, это никак не выведет из стресса человека, который остался один. Как правило, собака на 99 % решает проблему одиночества»,

– отметил специалист.

В этом случае у человека появляется тот, о ком нужно заботиться, гулять, с кем можно общаться. По словам Уражевского, собака всегда ждет, радуется и придет на помощь.

«Лучше брать породное животное, средних размеров. Тут заранее известно, сколько средств и сил может потребоваться на уход и дрессировку»,

– отметил кинолог.