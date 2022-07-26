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1 час назад

Что нельзя делать в день Архангела Гавриила

Мира Маркина

Православные 26 июля почитают память Архангела Гавриила и отмечают дату освящения храма, воздвигнутого в Константинополе в его честь. В Священном Писании святой упоминается как вестник Божий. Что категорически нельзя делать в этот день, согласно приметам, рассказываем в материале "Рамблера".

Что нельзя делать в день Архангела Гавриила
Фото: pxhere.compxhere.com

Как считали наши предки, 26 июля запрещено обещать что-то, но не выполнять свои обещания, врать, преувеличивать и распространять лживые слухи. Если человек нарушит правила, он сам станет жертвой обмана.

Нельзя в день Архангела Гавриила ссориться, особенно с близкими людьми. Это может привести к долгосрочному разладу или полному разрыву отношений. Если конфликт все-таки произошел, нужно как можно скорее пойти на встречу первому. Также, чтобы не поссориться, не стоит в этот день садиться с друзьями за стол с углами.

Согласно приметам, строго запрещено 26 июля выбрасывать хлеб или как-либо проявлять к хлебобулочным изделиям неуважение. Это может привести к серьезным последствиям и проблемам в жизни человека. Поэтому недоеденных хлеб лучше всего отдать животным или птицам.

Лучше всего 26 июля посвятить делам. Безделье в этот день наказуемо: наши предки верили, что, если ничего не делать, можно навлечь на дом проблемы с финансами.

Кроме того, в день Архангела Гавриила запрещено ходить в баню и жадничать. Это, согласно поверьям, отпугнет удачу и благополучие.

Истории,ПРЕДОК,
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