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1 час назад

В США не признают право Украины на борщ

Мира Маркина

Катя Седжвик, публицист издания The American Conservative, отказала Украине в исключительных правах на борщ.

В США не признают право Украины на борщ
Фото: unsplashunsplash

По словам журналистки, история не сохранила имя человека, придумавшего это блюдо. Вдобавок к этому, борщ "явно старше хроник, подтверждающих его существование" и не исключено, что он "предшествует как русскому, так и украинскому этногенезу".

И наконец, даже если предположить, что борщ придумали на территории современной Украины, не факт, что ключевой элемент в этот суп – свеклу – решил положить именно украинец:

"Это вполне мог быть казак, татарин или русин – и даже блудный француз, отправившийся на Восток за приключениями",

– подытожила Седжвик.

Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал идеальный рецепт свекольника.

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