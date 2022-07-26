В США не признают право Украины на борщ

Катя Седжвик, публицист издания The American Conservative, отказала Украине в исключительных правах на борщ.
По словам журналистки, история не сохранила имя человека, придумавшего это блюдо. Вдобавок к этому, борщ "явно старше хроник, подтверждающих его существование" и не исключено, что он "предшествует как русскому, так и украинскому этногенезу".
И наконец, даже если предположить, что борщ придумали на территории современной Украины, не факт, что ключевой элемент в этот суп – свеклу – решил положить именно украинец:
"Это вполне мог быть казак, татарин или русин – и даже блудный француз, отправившийся на Восток за приключениями",
– подытожила Седжвик.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал идеальный рецепт свекольника.