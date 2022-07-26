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1 час назад

Археологи нашли древний заброшенный город на Волге

Вечерняя Москва

Археологи обнаружили в Астраханской области культурный слой Хазарского времени. Предполагается, что он может быть связан со столицей Хазарского каганата. Об этом во вторник, 25 июля, сообщил доцент кафедры российской истории и документоведения НИУ «БелГУ» Владимир Сарапулкин.

Археологи нашли древний заброшенный город на Волге
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— Сам слой носит городской характер, он очень насыщен, это типично для городов. Поверх этого слоя было прослежена стена из сырцового кирпича. На сегодняшний день непонятно, насколько эта стена связана с культурным слоем, исследования еще ведутся,

— рассказал он.

По его словам, находка означает, что столичный регион Хазарии стал открытым для археологии. Теперь получены первые представления о том, как там жили люди, пока еще самые предварительные, так как предстоит много работы.

Среди обнаруженных археологами находок одной из самых интересных оказался шар на трехногой подставке. Предполагается, что нечто подобное могло служить ловушкой для блох в более поздних эпохах, передает РИА Новости.

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