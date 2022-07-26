Археологи нашли древний заброшенный город на Волге

Археологи обнаружили в Астраханской области культурный слой Хазарского времени. Предполагается, что он может быть связан со столицей Хазарского каганата. Об этом во вторник, 25 июля, сообщил доцент кафедры российской истории и документоведения НИУ «БелГУ» Владимир Сарапулкин.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

— Сам слой носит городской характер, он очень насыщен, это типично для городов. Поверх этого слоя было прослежена стена из сырцового кирпича. На сегодняшний день непонятно, насколько эта стена связана с культурным слоем, исследования еще ведутся,

— рассказал он.

По его словам, находка означает, что столичный регион Хазарии стал открытым для археологии. Теперь получены первые представления о том, как там жили люди, пока еще самые предварительные, так как предстоит много работы.