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1 час назад

Москвичи перечислили самые популярные советские игры

Мослента

Фото девочек, прыгающих через скакалку, натолкнуло пользователей сети на дискуссию о советских детских развлечениях. Снимок времен СССР выложили в Telegram-канале «Старая Москва».

Москвичи перечислили самые популярные советские игры
Фото: МослентаМослента

Некоторые юзеры вспомнили, что в 1970-х набрала популярность похожая детская игра в «резиночку». Она, как и скакалка, заключалась в прыжках, в этом случае — через натянутую на различной высоте резинку. Одна из пользовательниц написала, что для игры чаще всего использовали тесьму для трусов. «У нас можно было у шеи рукой ширину увеличивать. А еще прыгали "мешалы", когда девочки, которые резинку держат, начинают двигаться. Но тут скорее смешно было, дурачились», — рассказала о некоторых правилах «резиночки» женщина.

«Держите меня! Какой восторг! Прыгала все четыре позиции (щиколотка, колено, пояс, горлышко), узкие-широкие, линейные-бантики. Золотое наше детство!»

— восхитились в комментариях.

Фолловеры перечислили другие дворовые игры. «Классики! С биткой из-под гуталина, в которую для утяжеления песок клали. Из-под монпансье слишком велика! Битку берегли как зеницу ока, если везучая получалась», «Фантики — для мальчиков. В классики с девчонками играл, пока ребята с мячиком во двор не выйдут. А уж потом в футбол до ночи (или до выбитого стекла). Еще такая игра сложная была, "Чижик", тоже мальчуковая», «А еще были секретики: под стекло от бутылки можно было положить фантик или фольгу от конфет, потом цветочек или пуговицу, все зарыть в землю», — вспомнили россияне.

Ранее пользователи сети с теплотой отзывались о советских дворовых играх. По словам россиян, у рожденных в СССР детей было много свободы.

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