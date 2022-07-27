Столичная домработница назвала москвичей нечистоплотными

Домработница Ольга, которая работает в Москве, рассказала, что сразу отличает москвичей от приезжих, так как первые не стыдятся беспорядка в своей квартире. Об этом сообщает "Мослента".
Ольга отметила, что москвичи не любят убираться и не стесняются бардака в своих квартирах.
«К сожалению или к счастью, москвичи не убираются и им за бардак в квартирах совершенно не стыдно. Если ты приходишь к клиенту, а он пытается тебе помочь или извиняется за состояние своей квартиры, скорее всего он сам — приезжий»
По словам Ольги, чаще всего к услугам домработницы прибегают мужчины 28-35 лет. В таких квартирах нет лишних деталей, банок и предметов декора.
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