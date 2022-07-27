Как небольшой якорь может удержать огромное судно на месте

Ещё во времена бронзового века люди в качестве якоря для лодки или другого небольшого судна начали использовать камень. Сейчас, конечно, конструкция якоря усложнилась, но принцип его применения остался тот же. Так каким образом маленький якорь позволяет удержать на месте большой корабль?

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Современные коммерческие суды имеют такие габариты, что на их фоне якоря кажутся совсем маленькими. Но как вообще получается так, что подобные конструкции удерживают сухогруз или танкер, масса которых больше в несколько тысяч раз?

Каждый якорь обладает коэффициентом держащей силы. Этот параметр представляет собой соотношение веса, который якорь может удержать, к весу этого якоря. Вообще значения коэффициента бывают разные, но этот показатель редко превышает 12 единиц.

Масса самого тяжёлого из всех произведённых в мире якорей составляла 36 тонн. Этот якорь находился на танкере Seawise Giant. Масса этого судна в нагруженном виде равнялась более 560 000 тонн. Но если умножить массу якоря на коэффициент держащей силы (12), то получится число, которое гораздо меньше массы самого корабля. Так как же якорь удерживал такое судно?

Для понимания этого нужно учитывать два нюанса. Первое - якорю вовсе не нужно удерживать вес корабля, так как он компенсируется силой Архимеда. То есть якорь должен просто противодействовать силам ветра и/или течения, которые способны сдвинуть с места судно. Поэтому и ориентируются инженеры при выборе якоря для судна не на размеры корабля, а на его массу.

Второй нюанс заключается в том, что главную роль в удержании корабля играет не якорь, а его цепь. Для того чтобы судно оставалось на месте, нужно опустить на дно часть цепи, длина которой будет больше глубины этого места в 5-7 раз.