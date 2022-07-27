Советские военные в ГДР: чем они удивляли местное население

Советский Союз согласно принятым в Ялте и Потсдаме соглашениям контролировал проведение демилитаризации и денацификации в Восточной Германии. Такой военно-политический орган как Советская военная администрация при реализации всех соответствующих мероприятий опирался, разумеется, на военную силу, а значит, располагавшиеся в Германии части Советской армии контактировали (и в первые годы после Победы особенно много) с местным немецким населением.

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Даже в 1960-е гг. в Германии все еще стояло 20 советских дивизий (численностью 350 тыс. человек), объединенных в Группу советской войск в Германии (ГСВГ).Отношения советских военных с немцами не всегда были безоблачными (тем более в первое время). Как пишет историк М.И. Семиряга («Как мы управляли Германией». М., 1995), волюнтаризм местных советских комендантов приводил иногда к практикам, которые удивляли не только немцев, но даже и других русских. Так, комендант г. Пирна ввел обращение с немцами на «ты» вместо принятого в среде коммунистов «вы».

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Еще одна привычка советских людей, которая была непонятной и вызывала недоумение - стремление к изоляции. В отличие от военнослужащих союзников (США, Великобритания, Франция), контролировавших Западную Германию, советские солдаты и офицеры почти не общались с немцами и еще реже заключали с немками браки. Владимир Ведрашко, военнослужащий ГСВГ в середине 70-х гг. (в г. Батфринвальде), в интервью радио «Свобода» от 14 июня 2005 г. вспоминал, что даже спустя много лет немцы у него «не вызывали никаких дружеских и положительных чувств». Почти вся жизнь советских солдат и офицеров протекала в советском военном городке, специально созданном для минимизации внеслужебных контактов с немцами. Как вспоминает генерал С.И. Постников («В далеких гарнизонах», 2004), доверительные отношения были лишь с пограничниками, с армией и полицией ГДР.

А вообще почти все части ГСВГ были, таким образом, изолированы. Делалось это, с одной стороны, чтобы избежать политических недоразумений, а с другой - ненужных бытовых конфликтов.

«Все, что происходило за пределами нашего военного городка, … это все было абсолютно чужеродным и неестественным», - говорит Ведрашко.

Более того, командование практически не допускало общения с местными, разве что на выходные или по праздникам в часть приглашали школьников, чтобы они выступили с какими-то музыкальными произведениями или песнями. Но не более того. Даже в город в увольнительную за покупками выходили с патрулем.

А самой распространенным поводом для контактов (но это прежде всего у офицеров ГСВГ) - продажа немцам горюче-смазочных материалов (немцы, которые уважают все военное, конечно, недоумевали), солдаты (реже) меняли или покупали фотоаппараты и радиоприемники. Конечно, эта замкнутость советских военнослужащих, особенно при декларируемой в ГДР крепкой дружбе восточных немцев и советских граждан, могла восприниматься с непониманием и раздражением. Получалось, что ГСВГ - вроде как друг, но на самом деле скорее надзиратель за провинившимися бывшими нацистами. Более тесное общение началось уже в конце 1980-х и особенно в начале 1990-х гг. (российские войска ушли из Германии только в 1994 г). Тогда немцы и русские стаи чаще знакомиться и просто так, по-дружески ходить друг к другу в гости.