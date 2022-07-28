«Невозможный» квазикристалл был создан в ходе испытания бомбы

В 5:29 утра 16 июля 1945 года в штате Нью-Мексико произошел ужасный срез истории.

Фото: Реальный мир космоса Реальный мир космоса

Рассветное спокойствие было нарушено взорванной армией Соединенных Штатов. плутониевое взрывное устройство, известное как Гаджет — самое первое в мире испытание ядерной бомбы, известное как испытание Тринити. Этот момент навсегда изменит ход войны.

Выброс энергии, эквивалентный 21 килотонне тротила, испарил 30-метровую испытательную вышку (98 футов) и мили медных проводов, соединяющих ее с записывающим оборудованием. Образовавшийся огненный шар сплавил башню и медь с асфальтом и песком пустыни внизу в зеленое стекло — новый минерал под названием тринитит.

Десятилетия спустя ученые открыли секрет, спрятанный в куске этого тринитита — редкой формы. вещества, известного как квазикристалл, который когда-то считался невозможным.

«Квазикристаллы образуются в экстремальных условиях, которые редко существуют на Земле», — объяснил в прошлом году геофизик Терри Уоллес из Лос-Аламосской национальной лаборатории.