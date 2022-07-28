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2 часа назад

«Невозможный» квазикристалл был создан в ходе первого в мире испытания ядерной бомбы

Реальный мир космоса

В 5:29 утра 16 июля 1945 года в штате Нью-Мексико произошел ужасный срез истории.

«Невозможный» квазикристалл был создан в ходе испытания бомбы
Фото: Реальный мир космосаРеальный мир космоса

Рассветное спокойствие было нарушено взорванной армией Соединенных Штатов. плутониевое взрывное устройство, известное как Гаджет — самое первое в мире испытание ядерной бомбы, известное как испытание Тринити. Этот момент навсегда изменит ход войны.

Выброс энергии, эквивалентный 21 килотонне тротила, испарил 30-метровую испытательную вышку (98 футов) и мили медных проводов, соединяющих ее с записывающим оборудованием. Образовавшийся огненный шар сплавил башню и медь с асфальтом и песком пустыни внизу в зеленое стекло — новый минерал под названием тринитит.

Десятилетия спустя ученые открыли секрет, спрятанный в куске этого тринитита — редкой формы. вещества, известного как квазикристалл, который когда-то считался невозможным.

«Квазикристаллы образуются в экстремальных условиях, которые редко существуют на Земле», — объяснил в прошлом году геофизик Терри Уоллес из Лос-Аламосской национальной лаборатории.

«Они требуют травматического события с сильным ударом, температурой и давлением. Обычно мы этого не видим, за исключением чего-то столь драматичного, как ядерный взрыв».

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