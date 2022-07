Ученые выяснили, что шмели способны чувствовать боль

В статье, опубликованной в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), ученые использовали “парадигму мотивационного компромисса”, в которой животные должны гибко находить компромисс между двумя конкурирующими мотивами. Пчелам был предоставлен выбор между неотапливаемыми или ядовитыми (55 ° C) кормушками с разной концентрацией сахарозы и маркированными разными цветами.