Ученые выяснили, что шмели способны чувствовать боль

Новое исследование, проведенное командой из Лондонского университета королевы Марии, показывает, что шмели могут изменять свою реакцию на “вредные” (болезненные) раздражители таким образом, который у других животных рассматривается как соответствующий способности чувствовать боль.

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Исследователи показали, что шмели способны изменять свою реакцию на “вредные” (болезненные) стимулы, чтобы получить более высокую награду за сахар. Поэтому к возможности боли и страданий насекомых следует относиться серьезно, говорят они.

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“Насекомых раньше считали простыми рефлекторными автоматами, реагирующими на вредные раздражители только рефлексами ухода. Наша новая работа показывает, что реакции пчел более гибкие и что они могут подавлять такие рефлексы, когда им это удобно, например, если есть очень сладкое лакомство. Такая гибкость согласуется с возможностью субъективного переживания боли “.

– рассказывает профессор королевы Марии Ларс Читтка, автор новой книги “Разум пчелы”, руководитель исследования.

В статье, опубликованной в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), ученые использовали “парадигму мотивационного компромисса”, в которой животные должны гибко находить компромисс между двумя конкурирующими мотивами. Пчелам был предоставлен выбор между неотапливаемыми или ядовитыми (55 ° C) кормушками с разной концентрацией сахарозы и маркированными разными цветами.

Когда обе кормушки были высокого качества, а одна из них была сильно нагрета, пчелы, как правило, избегали нагретой кормушки. Но пчелы с большей вероятностью использовали подогреваемые кормушки, когда они содержали более высокую концентрацию сахарозы.

Команда также расширила парадигму мотивационного компромисса, убедившись, что компромисс основан на сигналах (цветах), которые пчелы научились ассоциировать с более высоким вознаграждением за сахар. Поскольку пчелы использовали изученные цветовые сигналы для своих решений, компромисс был основан на обработке в мозге, а не только на периферической обработке. Другими словами, пчелы решили испытать некоторую боль или дискомфорт, чтобы получить более высокую награду за сахар.