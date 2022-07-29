Актриса назвала преимущества Москвы над Парижем

«В каждом дворе есть площадка, во многих местах приспособлены переходы, въезды в магазины. В Москве много где созданы условия для перемещения людей с ограниченными возможностями — им сейчас находиться на улице стало гораздо комфортнее. Даже в моем доме с тяжеленными дверями выбраться с коляской очень сложно, но, сравнивая с другими городами, в Москве гораздо лучше», — заявила Стежко.