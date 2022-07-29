Мужчина воссоздал снимок и удивил пользователей

Пользователь Reddit с ником ithepunisher опубликовал две фотографии, которые сделали друзья его семьи, решившие повторить старый совместный снимок почти 40-летней давности. В комментариях многие пользователи признались, что их удивила одна деталь: они обратили внимание на то, в какой хорошей форме осталась женщина, запечатленная на фото.

«Я вырастил гигантский подсолнух в прошлом году. Это напомнило мне о подсолнухе, который я вырастил в 1984 году, когда только познакомился с Сэнди», — подписал автор снимка.

Мужчина объяснил, что решил впечатлить девушку, поэтому предложил встать к нему на плечи и сфотографироваться. Он в шутку отметил, что план сработал, так как впоследствии Сэнди согласилась выйти за него замуж.

Автор добавил, что в прошлом году решил воссоздать снимок с гигантским подсолнухом.