Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+26° в 
USD 60.20EUR 61.22
Войти в почту
23 минуты назад

Мужчина воссоздал снимок 40-летней давности и удивил пользователей

Lenta.ru

Пользователь Reddit с ником ithepunisher опубликовал две фотографии, которые сделали друзья его семьи, решившие повторить старый совместный снимок почти 40-летней давности. В комментариях многие пользователи признались, что их удивила одна деталь: они обратили внимание на то, в какой хорошей форме осталась женщина, запечатленная на фото.

Мужчина воссоздал снимок и удивил пользователей
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Я вырастил гигантский подсолнух в прошлом году. Это напомнило мне о подсолнухе, который я вырастил в 1984 году, когда только познакомился с Сэнди», — подписал автор снимка.

Мужчина объяснил, что решил впечатлить девушку, поэтому предложил встать к нему на плечи и сфотографироваться. Он в шутку отметил, что план сработал, так как впоследствии Сэнди согласилась выйти за него замуж.

Автор добавил, что в прошлом году решил воссоздать снимок с гигантским подсолнухом.

В комментариях многие написали, что считают пару очень милой. «Так вдохновляюще! Здорово, что вы оба остаетесь здоровыми и счастливыми сквозь года», — похвалил автора снимка один из пользователей. Некоторые также обратили внимание на то, как хорошо выглядит супруга автора фотографии. «Сэнди просто шикарно состарилась», «Сэнди действительно умеет держать себя в руках. Отличная работа!» — восхитились они.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители