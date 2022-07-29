Раскрыт маршрут самого первого московского автобуса

«В эти июльские дни 1907 года был дан старт регулярному автобусному сообщению, то есть ровно 115 лет назад. Первые моторные омнибусы появились в пригороде: от заставы Марьиной Рощи до Останкино», — написала Бондаренко.

Как говорится в сообщении, первый автобус представлял собой грузовик с лавками в кузове и навесным балдахином, а инициатором их появления на улицах стал граф Шереметьев. Он на свои средства приобрел автобус марки «Даймлер-Мариенфельде». Отмечается, что эта компания в дальнейшем стала частью всемирно известного сегодня бренда Mercedes.