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2 часа назад

Раскрыт маршрут самого первого московского автобуса

Мослента

О самых первых московских автобусах рассказала директор столичного музея Транспорта Оксана Бондаренко. Она раскрыла даты начала движения, назвала маршрут и описала модели общественного транспорта.

Раскрыт маршрут самого первого московского автобуса
Фото:  Мослента Мослента

«В эти июльские дни 1907 года был дан старт регулярному автобусному сообщению, то есть ровно 115 лет назад. Первые моторные омнибусы появились в пригороде: от заставы Марьиной Рощи до Останкино», — написала Бондаренко.

Как говорится в сообщении, первый автобус представлял собой грузовик с лавками в кузове и навесным балдахином, а инициатором их появления на улицах стал граф Шереметьев. Он на свои средства приобрел автобус марки «Даймлер-Мариенфельде». Отмечается, что эта компания в дальнейшем стала частью всемирно известного сегодня бренда Mercedes.

Регулярное автобусное движение развивалось, и в конце 1908 года москвичи смогли пользоваться услугами этого общественного транспорта и на центральных улицах города.

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