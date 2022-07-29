В чем разница между талой, "живой" и водородной водой

Маркетологи просто обожают воду и постоянно наделяют ее целебными свойствами. Вероятно, вы слышали о талой, "живой" и водородной воде, которые обещают подарить тому, кто ее пьет или умывается, ей красоту и здоровье. "Рамблер" расскажет, так ли это на самом деле.

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"Живая" вода

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Легенда основана на сказке о живой и мертвой воде, которую получил Иван-Царевич в саду на краю света. По словам маркетологов, такая вода лечит от любой болезни. Сделать "живую" воду поможет прибор, который путем электролиза (разложения вещества на составляющие при помощи электротока) превращает воду из-под крана в "живую" и "мертвую".

Электролизер разгоняет ионы по электродам, из-за чего жидкость подщелачивается. В итоге, получаем минералку, которая может помочь при изжоге в одной части. Во другой части жидкости выделяется чистый хлор, который частично улетучивается, а частично растворяется, получается "мертвая вода" или дезинфицирующее средство с содержанием хлора.

Талая вода

Вне зависимости от того, где вы взяли воду, она всегда будет состоять из двух молекул водорода и одной кислорода. Проблема талой воды в том, что она никак не защищена от примесей. Растаявший придорожный снег тоже превратится в талую воду, в составе которой вы обнаружите химикаты.

Некоторые люди утверждают, что талую воду можно получить в домашних условиях, избавив от примесей воду из-под крана. Для этого воду нужно заморозить, когда она наполовину замерзнет, вы определите чистую воду. Дело в том, что примеси замерзают при более низкой температуре, чем чистый растворитель (вода). Однако температура замерзание раствора зависит от количества примесей, поэтому на глаз определить это невозможно.

Водородная вода

Открытие последних лет и технология японских ученых – вода, насыщенная водородом. Проблема этой воды в том, что все существующие исследования были некорректными, поэтому сказать, что они достоверны, нельзя.